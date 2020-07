Jüri Ratas: riigikantselei peab vaatama, kas Martin Helme sõlmitud lepingus USA advokaadibürooga on huvide konflikt 

Teisipäevane Eesti Päevaleht lahkas pikalt ja laialt Helme lepingut USA advokaadibürooga, mille eestvedaja, endine FBI peadirektor Louis Freeh on oma paralleelse nõustamisfirma läbi aidanud hiljuti venelastele kuuluvat Küprose ettevõtet Prevezon Holding, mille arvetele liigutati paar miljonit dollarit läbi Danske Eesti filiaali. Freeh saab Eesti riigilt kolm miljonit eurot, et esindada Ameerika Ühendriikides meie huve Skandinaavia pankade rahapesuskandaali juurdlustes – ja küsida eestlastele osa võimalikest trahvisummadest

Ratas ütles kolmapäeval Delfile, et Eesti on tõenäoliselt viimase kümnendi suurima mainekahju saanud just Eesti kaudu käinud rahapesu rahapesu tõttu. "Eesti peab oma huvisid kaitsma," sõnas peaminister ja lisas, et rahapeesu uurimine üleüldiselt on ääretult tähtis ja oluline.