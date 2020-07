Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman sai taas kolme kutsika isaks 

Parco Natura Viva loomaaias tiigritele loodud suurepärastes tingimustes tõi Pootsmani kaaslanna Luva ööl vastu 3. juunit ilmale kolm kutsikat – emase Alina ning isased Zov ja Krai. Heade geenidega vanemate järeltulijate tervis on suurepärane ning nad kasvavad jõudsasti, suurim poegadest kaalub juba 10 kg. Poegade ema Luva on tasakaalukas tiigrimamma, kes hoolitseb hästi oma poegade eest, neid lakkudes ja imetades, ning naudib kutsikate mängulusti.

Kutsikate ema Luva Foto: ParcoNaturaViva

Tallinna Loomaaia direktor Tiit Marani sõnul on see nn hädaabi populatsioon, mis võimaldab, juhul kui tiiger looduses täielikult hävib, teda loomaaedade abil elus hoida ja taastada. Paljundusprogramm kannab hoolt, et loomaaia tiigrite geneetiline mitmekesisus püsiks võimalikult suur. Seetõttu rändavadki loomad loomaaiast loomaaeda sobilike partnerite juurde sigima.