REHVIMÄGEDEST VABAKS! Raadi lennuväljal algas 15 miljoni rehvi purustamine 

Kes maksab?

Raadi platsi puhastamine läheb Eesti riigile maksma 1,48 miljonit eurot. Keskkonnainvesteeringute keskuse projektikoordinaatori Tõnn Tuvikese sõnul võtab riik rehvimägede likvideerimise praegu täielikult oma õlule.

Keskkonnainvesteeringute keskuse projektikoordinaator Tõnn Tuvikene. Foto: Mari Luud

“Tootjavastutusorganisatsioon on varasemalt öelnud oma võimekuse. Nemad oleksid suutelised rehvid likvideerima kõige kiiremini seitsme aastaga. Seepärast teeb riik jõulise sammu ning likvideerib probleemi ise,” räägib ta. “Rehviringlus on esmase seisukoha öelnud ning nad on nõus kompenseerima oma osa, aga ühtegi lepingut praegu veel kindlasti sõlmitud ei ole.”

“Hange sai kahes osas läbi viidud. Veidi üle kolmandiku ehk 5667 tonni rehve on riigi kanda. See on kohtuvaidluste alusel jäänud Eesti riigi osaks,” seletab Tuvikene. Tema sõnul on praeguseks hetkeks kujunenud välja situatsioon, kus kogu rehvihunnikut ei saa panna tootja õlgadele. “Mingi osa rehvidest peab likvideerima riik. 8148 tonni ehk lõviosa hankest on siiski teiste osapoolte vastutada, peamiselt MTÜ Rehviringluse.” Tuvikese sõnul oli aasta alguses plaanis ära koristada ainult riigi osa, kuid madalama hinnaga hankepakkumus andis võimaluse kogu Raadi ala korraga korda teha.

Purustustööde kõrvalnähud

“Ilmselgelt on rehvide purustamine mürarikas tegevus, mis võib mingil määral edasi kostuda. Linnast on õnneks rehvimäed piisavalt kaugel, et see kedagi häiriks,” lausub Tuvikene. Hoopis teine lugu on Tuvikese sõnul aga rehvide väljavedamisega. “Väljavedu toimub lennuraja teed pidi, aga kaalumise protsess võib tähendada seda, et osa nendest veokitest jõuavad ikkagi linna sisse.”