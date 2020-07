KOROONAMEETMED: presidendi roosiaia vastuvõtt toimub tänavu veidi teisiti 

Presidendi kantselei kommenteeris, et kuigi vastuvõtule kutsutute arv jääb samasse suurusjärku möödunud aastaga, on nad teinud mõned muudatused, et külalised saaksid ennast hästi ja turvaliselt tunda.

Roosiaia värvad avatakse sellel aastal külalistele oluliselt varem, et saabumisi oluliselt hajutada. Samuti on sellel aastal antud külaliste käsutusse terve roosiaed, et oleks võimalik hoida vajalikku distantsi.

Kohapeal on olemas desinfitseerimisjaamad. Lisaks arvestab ürituse toitlustaja kõigi vajalike nõuetega – pakutavad suupisted on eraldi portsjonites, samuti on kohapeal teenindajad, kes aitavad jookide serveerimisel.