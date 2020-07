Narvas teadlikult isolatsiooni rikkunud koroonahaige võib saada trahvi 

Terviseameti meedianõuniku Eike Kingsepa sõnul on käimas menetlus isolatsioonirikkuja kohta. „Praegu oleme tegemas menetlust, et saada teada, kus ja millal ta viibis. Sellest tulenevalt tehakse trahviotsus.“

Tartlasest isolatsioonirikkujaga võrreldes on Narvas ringikulgeja olukord erinev. „Esimene käis ringi siis, kui ta ise ei teadnud, et on haige. Aga Narva juhul on tegemist ikkagi isolatsioonikohustuse rikkumisega – inimesele oli antud korraldus püsida isolatsioonis ja ta rikkus seda teadlikult,“ selgitas Kingsepp. Ta lisas, et terviseametil puuduvad Tartu juhtumi puhul igasugused tõendid tahtlikust rikkumisest.