Minister Solman Kert Kingole: kui õpetaja harib lasteaialapsi seksuaalteemadel, peaks ta enne vanematelt luba küsima 

„Lasteaiaharidus on elukestva õppe esimene aste ning eriti oluline laste kõlbelise ja sotsiaalse arengu seisukohalt,“ vastas Solman Kingole. Ta lisas, et pädevate õpetajate ja kvaliteetsete õppematerjalide leidmine on äärmiselt oluline, sest lisaks vanematele ja kodule saavad lapsed eeskuju ja teistelt täiskasvanutelt.

Solmani sõnul on õppematerjalis mitmeid kohti, mille puhul võib tekkida kahtlus vastava teema tasakaalustatud ning lapse arengu jaoks vajaliku käsitluse osas. „Näiteks on toodud samasooliste temaatika selektiivselt ja olulise komponendina fookusesse, mis aga ei ole omane meie ühiskonnale,“ kommenteeris Solman ja märkis, et õppematerjal on välja töötatud Hollandis ja enne eesti keelde tõlkimist kohandatud Soomes. Vaadates nende riikide ühiskondi on Solmani sõnul täiesti arusaadav, miks on õppematerjalis samasooliste vanemate ja sooidentiteedi teema rohkem tähtsustatud.