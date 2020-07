Teine laine silmapiiril? Nakkushaiguste ekspert Dontšenko: Covid-19 võib saada hooajaliseks nagu gripp 

Kuigi Euroopas ja mujal maailmas näitab Covid-19 elujõudu ning avardab juba praegu oma haaret, siis Eesti statistika on hetkeseisuga kadestamisväärselt positiivne. Viimase 14 päeva jooksul on tuvastatud 16 uut nakatunut, viimase kahe nädala kumulatiivhaigestumus 100 000 elaniku kohta on 1,2. See number on Dontšenko sõnul Euroopa üks madalamaid näitajaid.

„Hetkeseisuga võime öelda, et meil on haigus hästi kontrolli all. Haigestumuse määr on hästi madal, kindlasti ei ole meil ulatuslikku varjatud levikut,“ räägib Dontšenko. „Aga kõik võib väga muutuda ja sajaprotsendiliselt. Kas tuleb teine laine või tuleb haigestumise tõus, see sõltub, kuidas viirus ennast meie ellu sätib. Kuna sügis-talv-kevad on see hooaeg, kui meil tuleb niikuinii respiratoorsete haiguste kasv, siis võib oletada, et ka Covid-19 tuleb meile.“