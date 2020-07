Lugejakiri | „Viljaveski“ peab ellu ärkama! 

Kuna kunagised selle saate tegijad on, jumal tänatud, elus ja arvan, et ka ise ootel, mil antakse stardiluba, siis panen ka mina, üks paljudest selle saate austajatest, tulevastele tegijatele südamele: võtta kindel plaan saade "Viljaveski" sama nime all, eetrisse tuua. Rahvas ootab, uskuge!

Kui omal ajal, saate sünniaegu, oli saatesari vastuoluline, siis täna seda probleemi olla ei tohiks. See on ka üks võimalustest maaelu taasarendada. Vähemalt see saade rahvast maalt minema ei aja!

Saade "Viljaveski" naelutaks praegu tohutult vaatajaid teleekraani külge. On viimane aeg see saade ellu äratada. Pikalt mõtlema jääda näitab ainult negatiivset suhtumist maainimestesse. Ja seda ajal, mil maaelus mitteosalejate mõtted võimust võtavad. Tuleb meeles pidada, et maailmas on huvilisi palju, kes ainult otsivad maad, kes ei oska maa väärtust hinnata. Ärme anname oma tegemata tööga Eestit kellelegi!