Tänavu tohib küttida ligemale 100 karu 

Suurkiskjate töörühm teeb keskkonnaametile ettepaneku, et karu üldise ja piirkondliku küttimismahu jaotusel võetakse aluseks keskkonnaagentuuri koostatud ulukiseirearuanne „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2020“. Küttimismahud tuleks seega jaotada jahi alguseks nii, et oleks võimalus jahiaja jooksul kiiresti anda lisalubasid piirkondadesse, kus küttimismahud on täis, aga karud teevad jätkuvalt kahju.