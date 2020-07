Perepiletite reform on suurperedele kasulik, ent ei pruugi niipea realiseeruda 

Riigil on plaanis kehtestada nõuded perepiletile kui piletitüübile, ent ettevõtetele perepiletite pakkumist kohustuslikuks ei muudeta. Reformi eesmärgiks on tagada lasterikastele peredele perepileti alusel teenustele parem ligipääs, et pilet hõlmaks kõiki pere lapsi – perepilet ei piiraks seega alaealiste laste arvu, nagu see on praegu tavaks paljudes asutustes. Siiski pole veel teada, millal regulatsioon jõustub – tänavu novembris valmib selle väljatöötamiskavatsus, mis on alles esimeseks sammuks eelnõu väljatöötamise protsessis.