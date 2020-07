Trump kaitses taas vastuolulise malaariaravimi kasutamist Covid-19 raviks 

Eelmisel kuul hoiatas USA toidu- ja ravimiamet (FDA) ravimi kasutamise eest koroonaviiruse raviks. See pidavat tekitama tõsiseid südame rütmihäireid ja muid terviseprobleeme. FDA tühistas ka ravimi hädaolukorras kasutamise loa. Ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul pole tõendeid, et hüdroksükloroviin oleks Covid-19 ravimina kuidagi efektiivne.

Presidendi märkused järgnesid sellele, et Twitter määras Trumpi vanemale pojale platvormi kasutamise keelu, kui too seal hüdroksükloroviini kiitvat videoklippi reklaamis. Videos propageeris rühmitus America's Frontline Doctors malaariaravimit Covid-19 ravis. Facebook ja Twitter eemaldasid video, märgistades selle valeinformatsiooniks. Siiski oli klippi näinud üle 17 miljoni inimese. Videos esinenud Houstoni arst Stella Immanuel on muuhulgas varem maininud, et USA valitsust juhivad reptiilid ja seda, et teadlased loovad vaktsiine, mille eesmärk on inimesi usust tagandada.