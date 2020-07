TransferWise: firma väärtus jõuab pärast aktsiate müüki viie miljardini 

Ettevõte on jätkuvalt kasumlik, tugeva bilansiga ega kaasa esmast kapitali. Covid-19 pandeemia ajal on TransferWise'i klientide arv, kes otsivad digitaalseid alternatiive pangateenustele, tõusnud ja ülekannete kogumaht kasvab jätkuvalt.

TransferWise on laiendanud oma põhitoodet, rahvusvaheliste rahaülekannete pakkumist, ning ettevõtte piirideta kontoga on loodud võõrsil elavate inimeste, vabakutseliste ja turistide jaoks alternatiiv vana maailma kulukale pangandusele. TransferWise’i piirideta kontol hoiustavad kliendid enam kui kaht miljardit naela ning alates 2018. aastast on välja antud miljon deebetkaarti. Ettevõte lisas hiljuti ka Suurbritannia Finantsinspektsiooni loaga investeerimistoote, mis võimaldab Ühendkuningriigi klientidel oma piirideta kontol olevat raha investeerida. Toode lansseeritakse järgmise 12 kuu jooksul.

„TransferWise on kasumlik ettevõte, mida saadab hoogne kasv ja mis tegutseb missiooniga ehitada parim lahendus raha liigutamiseks üle kogu maailma: välkkiirelt, mugavalt, läbipaistvalt ja lõpuks ka tasuta. Üheksa aastat pärast TransferWise’i loomist säästavad meie kasutajad peidetud tasude arvelt miljard naela aastas. See on hea algus, kuid kõigest väike osa sellest, mida pangad koguvad. Ees on pikk teekond, kuid oleme ehitanud finantsiliselt jätkustuutliku ettevõtte, et sinna jõuda,” kommenteeris ta.