Bussiärimees tellis uuringu, mis ütleb, et Elroni rongid on liiga tühjad ja reostavad loodust 

Grant Thornton avastas, et Elronis kahanes sõitjakilomeetrite arv mullu kümnendiku võrra, mis tähendab, et rongid liikusid rohkem, kuid tühjemalt.

Selgub, et paha diislikütusega töötavate rongide süsinikdioksiidi heide üle sõitjakilomeetri kohta oli mullu 56,5 grammi, elektrirongidega on see 109,6 grammi, mis on võrreldav B-energiaklassi sõiduautoga ja tule sellest, et Elroni elektrirongides kasutatakse roheelektri asemel segaelektrit.