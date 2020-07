Berliinis Eesti numbrimärgiga autoga rahva sekka sõitnud kosovolane varastas sõiduki eelmisel õhtul 

Saksa ajalehe Der Tagesspiegeli teatel oli mees eelneval päeval tüdruksõbrast lahku läinud ja seetõttu väidetavalt kogu öö alkoholi tarbinud. Mehe joobeaste arreteerimise hetkel oli 0,7 promilli.

Samal teemal Maailm ARMUVALU? Eesti numbrimärgiga auto põrutas Berliinis rahva sekka, rooli taga joobnud noormees Berliini politsei kommenteeris kohalikule ajalehele B.Z, et nad ei näe põhjust Refail A-d enam kinni pidada. Mehel on Saksamaal olemas püsiv elukoht – küll mitte Berliinis, ent püsiv siiski, ning politsei ei usu, et ta uurimise ajal sealt põgenema kipuks. Ka ei kahtlusta uurijad teda tahtlikus tapmiskatses. Purjutanud ja väga õnnetus meeleolus 24aastane noormees ei tegutsenud uurijate sõnul mingil poliitilisel või terroristlikul eesmärgil, vaid sõitis liiga suurel kiirusel ega suutnud loomaaia jaamahoone serval kurvi välja võtta.

Kui esialgsetel andmetel sai viga seitse inimest, sh ka autojuht ise, siis praeguseks on teada, et tema pääses õnnetusest tervelt. Kaks ohvrit on aga haiglas üliraskes seisus ning pole teadvusele tulnud.

Eesti numbrimärgiga Mercedese võtmed haaras Refail A kaasa pärast tüli oma ekstüdrukuga tolle elamisest ning tegemist on politsei kinnitusel ametiautoga, mis tegelikult kuulub ühele Eesti firmale. Hetkel on sõiduk uurimise tarbeks konfiskeeritud. Juhiluba noormehel polnud, samuti ei tohtinuks ta tegelikult neiu kodus viibida, sest too lasi tema suhtes lähenemiskeelu kehtestada.