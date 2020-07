Urmas Sõõrumaa avas Patarei vangla hoovi: veel mõni kuu tagasi oli raske siinses energiaväljas kahte tundigi veeta 

„Viimased pea sada aastat on see hoone olnud omamoodi sümboliks, et vaigistada neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi või on oma mõtetes vabamad. Siit on tahetud igal võimalikul hetkel põgeneda. Soovin, et see jõud saaks vastupidise suuna ja siia tahetakse hoopis kohale tulla,“ sõnab ärimees Urmas Sõõrumaa enne, kui saeb ketassaega pooleks vangikongi trellid. „Need sümboliseerivad inimese piiramist, ent sellest majast saab vaba mõtlemise sümbol,“ kuulutab ärimees.

Patarei kindluse Gorži hoovi avamine Foto: Merilin Ulm

Sõõrumaa sõnul piinas teda veel mõni kuu tagasi Patarei merekindluse territooriumil rusuv tunne, mis ei lasknud koha peal veeta kahte tundigi ilma, et oleks pidanud eemal puhkamas käima. „Võtsime nõuks hakata seda parandama, nii nagu olime varem ka lubanud,“ ütleb Sõõrumaa, kelle abimeesteks energia parandamiseks on Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku preester isa Aleksander ja Drikung Kagyu Keskuse õpetaja ehk laama Drupon Sangyas Rinpoche.

Patarei kindluse Gorži hoovi avamine Foto: Merilin Ulm

„Olen sattunud lugu pidama sellest tõest, et suuresti seisneb maailm tule ja vee tasakaalus," selgitab Sõõrumaa. „Kui see tasakaal paigast ära läheb, jääme kevadel ja sügisel näiteks grippi. Kui tule ja veega hästi ringi käia, võib saada hea söögi, aga võib ka maja maha põletada," filosofeerib Sõõrumaa. Nii otsiski ärimees appi preestri, kes pööras tähelepanu vee asjadele ja laama tule asjadele. „Julgen öelda, et täna on siin kordades parem olla."

Meenutamaks neid, kes on Patarei vangla territooriumile oma elu jätnud, süütab Sõõrumaa hoovis lõkke ning isa Aleksander küünlad. Ent Sõõrumaa hoiatab hoovi avamisele tulnud külalisi, et neid tundeid koju kaasa ei viidaks. „Eestlased kasutavad tihti sõna kaastunne. See tähendab, et kaasa tundmiseks peab selle tunde sisse minema. Mina ütlen, et ärge parem minge. Me ei saa midagi parata sinna, mis siin toimund on. See on olnud suuremate käte töö. Meil tasub olla vaid mõistvad ja aksepteerivad,“ ütleb ärimees, juhatades seejärel sisse jaapani trummivirtuoosi Yosuke Oda. „Et tema trummipõrin selle vibratsiooni kaugustesse lendu laseks!“

Seintel on mälu