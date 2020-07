Juhtkiri | Rahandusministri riskantne soolo 

Osa neist riskidest on nüüd realiseerumas, sest ajakirjandusliku uurimuse tulemusel on selgunud, et Freeh oli mõni aasta tagasi osaline Küprose ettevõtte Prevezon Holdings Limited ja USA prokuratuuri vahel kohtuvälise kokkuleppe sõlmimises, mille tulemusena pidi Prevezon tasuma 5,9 miljonit dollarit kahjutasu, tunnistamata seejuures oma süüd. Ettevõtet kahtlustati ulatuslikus rahapesus, olles seotud nn Magnitski kaasusega: viimane puudutas Venemaa riigikassast varastatud 230 miljoni dollari pesemist, millest kuus miljonit liikus läbi Danske Banki Eesti filiaali. Kui Martin Helme ei näe siin huvide konflikti, nimetades Freeh’d pelgalt palgatud vahemeheks, siis kuidas on lugu ülejäänud valitsusliikmete ja Eestiga uurimise käigus koostööd tegevate riikidega? Kas väga kitsale Helme usaldusisikute ringile kättesaadav leping kindlustab meid Freeh' meeskonna võimaliku pooltevahetuse eest?