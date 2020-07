Lauri Beekmann | Millest kõneleb alkoholisurmade rekordarv? 

Rakendatud on hulk olulisi meetmeid, niisiis miks oleme jõudnud selle kümnendi madalpunkti? Õigustatud on ka küsimus, et isegi kui tarbimine on paigal seismas, siis miks ta ei lange. Või isegi kui natuke langeb, siis miks ta selliste meetmete tõttu rohkem ei lange? Loogiline oleks.

500 surma igal aastal

Valdavalt keskendume muutustele ja uudiseks saabki siis langus või tõus ning võrdlus kas varasemate aastate või teiste riikidega. 2018. aastal oli selle alkoholisurmade mõõdiku järgi vastavaid surmasid 495. Ja viimased andmed 2019. aasta kohta: 509. Kuid põhimure on ju ikkagi selles, et igal aastal sureb meil alkoholi tõttu umbes 500 kaasmaalast. Mitte niivõrd selles 14 lisasurmas, mis küll näitab kahetsusväärset trendi. Igal aastal ikka ja jälle 500 inimest.

Ja mis veel kurvem, see on siiski ainult üks osa nendest alkoholisurmadest. Nagu tervise arengu instituut on seletanud, siis need, mille diagnoosis on alkohol otseselt sisse kirjutatud. Kuid alkohol on põhjuslik faktor rohkem kui 200 haigusele ja vigastusvormile. Paljud surmad, kus alkohol on kas peamine või oluline faktor, ei jõua mingisse alkoholiga seotud statistikasse.

Kolmandaks, me arvestame ainult surmasid. Kuid lisaks sellele alkohol vigastab, sandistab, kahjustab, vähendab elukvaliteeti jne. Kes neid arve suudaks kokku lugeda? Lisaks kõikvõimalikud sotsiaalsed probleemid, milles alkohol mängib jällegi negatiivset rolli.

Alkoholisurmade kasvu põhjuste otsimisel on pööratud tähelepanu möödunudsuvisele aktsiisilangetusele ja tehakse muidugi õigesti. Aktsiisilangetamine mõjub juba psühholoogiliselt tarbimisele üleskutsuvalt. Kuid kui me seletame 2019. aasta alkoholisurmade kasvu poole aasta peal toimunud hinnalangusega, siis millega seletame veel suuremat alkoholisurmade kasvu 2018. aastal? Sest just nii juhtus, kui need surmad kasvasid peaaegu 10% võrra (2017: 451 surma; 2018: 495 surma). Ehk praegune kasv oli muutusena ülemöödunud aastast märkimisväärselt väiksem.

Nii nagu me peaksime kartma edasisi võimalikke aktsiisilangetusi, peaksime tegutsema ka selle nimel, et hoiduda piirikaubanduse hoogustumisest. Vaatame kriitiliselt otsa veel ühele mõõdikule: keskmise eestlase tarbitud alkoholikogusele. Kui me oleme viimastel aastatel tammunud umbes täpselt kümne liitri peal täiskasvanud elaniku kohta, siis arvestades, et rakendatud on tõsiseid ja tõenduspõhiseid meetmeid (kaasa arvatud märkimisväärne aktsiisitõus), on piisavalt alust väita, et selle kümne liitri sees on toimunud päris suuri muutusi.