Narvas kinni peetud joobes juht mõisteti neljaks aastaks vangi  

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press rääkis, et 24-aastast meest on ka varasemalt analoogsete rikkumiste eest kriminaalkorras karistatud. „On äärmiselt kurb, et ühiskonnas on inimesi, kes ei suuda kinni pidada liikluses kokkulepitud reeglitest, mis meie kõigi ohutust tagavad. Nad kas ületavad piirkiirust, juhivad sõidukit joobeseisundis, tegelevad kõrvaliste asjadega või rikuvad muid liiklusreegleid, pannes sellega ohtu nii iseenda, nende lähedaste kui ka teiste inimeste elud. Liiklusohutuse tagamine algab igast inimesest endast, kes liikluses osaleb ning ma olen väga tänulik kõigile, kes peavad lugu nii iseendast kui ka teistest ja ei pane arutu käitumisega ohtu kaaskodanike elusid,“ lisas Press.