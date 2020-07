Aivar Kokk: rahanduskomisjon kohtub Helmega ja saab kätte kõik dokumendid 

„Tunnistan ausalt, et ma juriidiliselt ei tea, millised on mu õigused [rahanduskomisjoni esimehena], aga elu on näidanud, et riigikogu rahanduskomisjoni liige saab praktiliselt kõik dokumendid endale, kui need ei ole riigisaladusega kaetud,“ vastas Kokk küsimusele, kas komisjon kavatseb välja küsida paberid, millega pandi Eesti riiki rahapesuskandaalis esindama õigusabibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Büroo partner, endine FBI peadirektor Louis Freeh ajas veel hiljuti asju Vene ärimehe Deniss Katsõvile ettevõttega Prevezon Holding. Ettevõtet on süüdistatud hiiglaslikud rahapesus, mille miljonid dollarid liikusid muu hulgas Danske Banki Eesti filiaali kaudu.