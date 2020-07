Jürgen Ligi: nii ei saa laiutada! Martin Helme on end lolliks teinud 

„Protseduurid on tähtsad,“ rõhutab riigikogu liige Ligi. „Üks minister ei saa nõnda laiutada, et ignoreerib kogu riigi oskusteavet, otsib ise mingeid hämaraid teid pidi ja tuttavate kaudu riigile esindajat. Juba protseduuriga on ta end lolliks teinud, sõltumata sellest, mis on lõpptulemus, kas sellest advokaadist on riigile kasu. Nii lihtsalt ei eksperimenteerita.“

Ligi hinnangul on Freeh’l arusaamatu roll. „Tal puudub tüüpiline avokaadi funktsioon – Eesti riik ju ei osale ses protsessis. Kui tahaks mingi panga arvelt raha teenida, siis selleks on ametlikud kanalid: USA võimud, järelpärimised... Ametivõimud on need, kellega peab ametiisik toimetama,“ hindab opositsioonisaadik.

„Valitsuse poolt ülimalt nõrk käik, sest Martin Helmel puudub täielikult isiklik pädevus valdkonnas. Kui riigile otsitakse esindajat, õigusabi, siis see on justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi töö, mitte inimese oma, kes lihtsalt tahab silma paista,“ lisab Ligi.

Eesti Päevaleht kirjutas teisipäeval, et Freeh’l võib küsimuses esineda huvide konflikt, kuna varasemalt on ta olnud seotud Danske rahapesuskandaali ühe osalisettevõttega. Lisaks nähakse probleemina, et Eesti ja ameeriklase vahel ilma riigihanketa sõlmitud ja mitu miljonit eurot väärt lepingut ärisaladuse kaitseks ei avalikustata.