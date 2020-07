KOSMOSEUURIMISE UUS TASE: kulgur võtab Marsile kaasa helikopteri... ja meened! 

30. juulil kell 14.50 Eesti aja järgi plaanib USA Kosmoseagentuur (NASA) saata Marsile uue missiooniga kulguri „Perseverance“ (visadus – ingl. k.). See on planeedil juba tegutseva „Curiosity“ (uudishimu – ingl. k.) kaksik, kuid kannab suuremal hulgal ja vastupidavamat tehnikat, kirjutas Teslarati.

Sõiduautosuuruse kulguri pardale on mahutatud tugevam robotkäsi ja suurem puur, 23 kaamerat ning kaks mikrofoni, millega saab esmakordselt kuulda planeedi helisid. Orgaanilisest elust jälgede leidmiseks võtab „Perseverance“ kokku 43 proovi, mille kogumaht on umbes pool kilo, kirjutas CBS News.

Autosuurune kulgur ei tohi maalt ühtegi osakest kaasa võtta. Seega on teadlased harjunud kandma maske ja kaitseülikondi. Foto: Facebook.com/NASAPerevere

Kulgurile on kaaslaseks pandud helikopter „Ingenuity“ (leidlikkus – ingl. k.), mis on uus hüpe kosmoseuuringutes. „Ingenuity“ liigub nagu linnupoeg, alustades umbes kolme meetri kõrguse ja kahe meetri pikkuse lennuga, mida püüab igal järgneval korral pikendada.

Meditsiinitöötajatele pühendatud plaat, mis kinnitatakse kulguri külge. Foto: Facebook.com/NASAPerevere

Teadusliku tehnika kõrval on ruumi tehtud ka meenetele. Kulgurile on kaasa pakitud umbes 11 miljoni inimese nimed, kes reisile registreerusid; Marssi ja Maad ümber Päikese kujutav plaat, mis kannab sõnumit „explore as one“ (avastame ühiselt – ingl. k.) ning meditsiinitöötajatele pühendatud tänuplaat.