Kaks Martin Helme välja valitud advokaadibürood tunnistasid huvide konflikti, kolmandaga sõlmiti leping

„Me otsisime üles ja valisime välja kolm rahvusvahelist õigusabibürood, mis on keskendunud just finantskuritegudele. Neil Ameerikas, Euroopas kui ka mujal maailmas büroodevõrgustik, kontaktidevõrgustik, tohutu armee töötajaid,“ rääkis Helme raadioeetris. „Kolmest büroost, kelle poole me pöördusime, kaks end ise taandasid (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ning White & Case LLP – toim), sest nad ütlesid, et neil tegelikult on huvide konflikt.“

Kaja Kallas: Reformierakond nõuab USA advokaadibürooga sõlmitud õigusabilepingu tingimuse avalikustamist



Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et valitsus peab avalikustama kolme miljoni euro väärtuses maksumaksja raha eest USA advokaadibürooga sõlmitud õigusabilepingu tingimused.



“Kuulasin Martin Helme intervjuud Vikerraadios EPLi loo kohta ja mind paneb imestama tema arrogants. Justkui polegi õigust mingeid küsimusi küsida, sest meie oleme nii otsustanud. Eesti valitsus otsustas maksta sellele advokaadibüroole 3 miljonit eurot. See ei ole Martin Helme isiklik raha ega ka mitte valitsuse liikmete isiklik raha, see on meie kui maksumaksjate raha,” märkis Kaja Kallas.



Tema sõnul on maksumaksjatel õigus küsida, kuhu see raha läheb ja mida me selle eest vastu saame.



“Võrdluseks – selleks, et meie koolides oleksid lapsi aitamas koolipsühholoogid, on vaja läbida kutseaasta, mis 10 spetsialisti koolitamiseks maksab 225 000 eurot. Seda raha valitsus leidnud ei ole,” ütles Kallas.