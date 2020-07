ÕL VIDEO | EESTIS ISOLATSIOONIS: kuidas läheb Ukrainast kohale lennutatud töömesilastel? 

Harjumaal asuva Metsaküla Piima juhatuse liige Jaan Metsamaa tõdeb, et eestlastest töölisi ta siiani leidnud ei ole. Tema farmis tegutseb neli võõrtöölist, kes kõik on pärit Ukrainast. Kuupalka saavad nad 1000–1500 euro vahemikus. Farmist mõnesaja meetri kaugusele ehitati tööliste elamisruumid. "Me lõime need tingimused sellepärast, et kui inimesel on head elamistingimused, siis ta panustab meie ettevõttesse paremini," räägib Metsamaa.