VIDEO | VERINE PROTESTIMARSS: ümberpiiratud autojuht tulistas relvastatud osaleja pihta viis lasku 

Texase osariigis on avalik relvakandmine lubatud ning seda tehakse sageli ka protestidel. Garrett, kes oli sõjaväes teeninud, oli tema pere sõnul pühendunud sotsiaalsele õiglusele. Viimase 50 päeva jooksul oli ta peaaegu igal ööl käinud väljas rahumeelselt protestimas koos oma invaliidist kihlatu Patriciaga. Relvakandmist oli Garrett varasemas intervjuus põhjendanud sellega, et tema sõber arreteeriti protestimise eest.

Garrett ja tema kihlatu Patricia. Foto: Facebook.com/patricia.kirven

Relv, mida Garrett Foster protestil kandis. Foto: Facebook.com/The-Alamo-Patriots

Lisaks relvakandmise vabadusele on Texases lubatud kasutada tulirelvi ka vara ja lähedaste kaitsmisel. Garretti pihta tule avanud autojuhi puhul on selgitamisel, kas tema reageering oli põhjendatud. Austinis on ka varem protestid mässumeelseks muutunud ning erilise tähelepanu alla on sattunud just mööduvad autod, mida sisse piiratakse ja tambitakse. Halvemal juhul on inimesi autost ka välja tiritud või nende pihta tuli avatud.