Jõhvi lasteaias käis laps, kelle vanemad olid koroonapositiivsed 

Jõhvi ühendatud lasteaedade direktori asetäitja Malle Visnapuu selgitas Õhtulehele, et viirusesse nakatunud vanemad võtsid lasteaiaga ühendust kohe, kui nad nakatumisest teada said. Lapsel viirusesümptomeid ei olnud. „Vanemad helistasid (esmaspäeval- toim.) kella poole nelja ajal ja siis tuli vanaisa kohe lapsele järele. Meie võtsime kohe ühendust terviseametiga ja saatsime ka teistele lapsevanematele info laiali,“ sõnas ta ja kinnitas, et lasteaed hoiab kõiki töötajaid ja lapsevanemaid olukorraga kursis.