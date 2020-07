Boliivia kinnipeetavad korraldasid viirusehirmust tingituna vanglarahutusi 

Võimude teatel on koroonaviirus nõudnud Boliivia kõikides vanglates enam kui 60 inimelu. Viiruse levikule aitab kaasa ka asjaolu, et kohalik vanglasüsteem vaevleb ülerahvastatuse probleemi käes – kinnipidamisasutused on täidetud lausa 240% ulatuses. Viimastel kuudel on seal esinenud ka mitmeid teisi surmajuhtumeid, mida pole koroonatestide puuduse tõttu Covid-19 arvele kirjutatud.