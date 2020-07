FOTO | VAJAB REMONTI? Kohalik riputas räämas monumendile „SOS“ plakati 

Maarjamäe memoriaal on Tallinnas Kadrioru asumis Pirita tee ääres asuv mälestusmärk. Maarjamäe memoriaali keskne objekt on 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk. Obelisk valmis 1960. aastal ja selle autorid olid arhitekt Mart Port ja skulptor Lembit Tolli. Kompleksis on tribüünid.