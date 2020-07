Kim Jong-Un: tuumarelvad tagavad, et Põhja-Korea ei pea enam kunagi sõdima 

Põhja-Korea on aastaid nimetanud tuumarelvade omamist pelgalt kaitsemeetmeks, mis on mõeldud sissetungi takistamiseks. Mõned eksperdid usuvad, et tuumaarsenal muudab Kim Jong-uni ja tema režiimi poliitikat üha vaenulikumaks ja sõjakamaks.

Eelneva kahe aasta tippkohtumised Donald Trumpi ja Kim Jong-uni vahel andsid algselt lootust, et Põhja-Korea võibki oma tuumaprogrammi lõpetada. Kimi esmaspäevane sõnavõtt on siiski karm meeldetuletus sellest, et ilmselt on nüüd võimatu sõlmida lepingut, mis viiks Pyongyangi loobumiseni tuumarelvadest, kuna sellega tagatakse riigipea sõnul Põhja-Korea eluspüsimine. Ehkki Aasia riigi ametnikud on vihjanud, et kõnelused USAga võivad jätkuda, on selle väljavaated ekspertide arvates üsna lootusetud.