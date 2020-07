Rattaõnnetuse ohvri mulaažile kutsuti politsei 

Nii said Lõuna prefektuuri politseinikud Mustvee lähedale väljakutse, kus keegi oli roninud karu eest puu otsa. Korravalvurid leidsid eest hoopis mulaaži. „Nüüd oleme saanud siit ja sealt teateid, et taolisi installatsioone on teisigi. Kunst ise on äge, aga inimeste mure suur,“ kirjutas Lõuna prefektuur möödunud nädalal oma Facebooki lehel. Nii näiteks helistati neile, et Kambjas on tee ääres põõsas rattaga inimene pikali. Möödujad ütlesid, et ei julge lähemale minna, sest tundus, et ta on surnud. Patrull tuvastas, et tegu on mulaažiga. Tartu–Viljandi teel oli samuti selline juhtum. Seal näis, et rattur on vastu puud sõitnud.