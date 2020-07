Eesti uudised NETIKOMMENTAATORITE KAITSELE ASUNUD JURIST: Robert Sarve nõudekirja saanud 81aastasele vanaprouale kutsuti kiirabi Kristjan Väli , täna, 20:55 Jaga: M

SUUR VASTASSEIS: Jurist Õnneli Matt (32) on asunud kaitsma inimesi, kes on saanud Robert Sarve käest väidetava laimamise eest nõudekirja. Foto: Oleg Hartsenko

Jurist Õnneli Matt (32) on asunud kaitsma inimesi, kes on saanud Robert Sarve käest väidetava laimamise eest nõudekirja. Matt ütleb, et sõdib sõnavabaduse kaitseks. Sarv usub, et Matt on oma seisukohtadega astunud üle igasuguse piiri.