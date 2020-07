Leedu hakkab rahvalt taas maskikandmist nõudma 

Eeldatavasti teeb valitsus vastavasisulise teate millalgi selle nädala sees. „Näha on, et nakkusjuhtumite arv tõuseb nii Leedus kui mujal maailmas, nii et me teeme ettepaneku kehtestada lisameetmeid, näiteks maskide kandmine avalikes kohtades,“ kommenteeris justiitsminister Elvinas Jankevičius. Ta usub, et küllap hakkab maskikandmise nõue kehtima neljapäevast. Minister lisas, et teine variant oleks lihtsalt hakata uuesti ärisid sulgema, kuid seda ei soovi keegi teha. „Majandus peab hoogustuma ja rahvale peavad töökohad alles jääma. Seega peame lihtsalt õppima nende ohutusmeetmetega elama,“ lisas ta.