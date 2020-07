Maailm PETUSKEEM: pätid sunnivad Hiina tudengeid inimröövi etendama Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:25 Jaga: M

OHVER: Hiina neiu isa maksis petistele üle miljoni euro, uskudes, et tema lapse elu on ohus. Foto: NSW Police

Austraalia politsei hoiatab, et pealinnas Sydneys on levimas uus ja kummaline väljapressimisskeem: raha välja pressivad telefonipätid sunnivad Hiina päritolu tudengeid omaenese röövimist teesklema, et siis murelikelt lähedastelt „röövitu“ nimel lunaraha nõuda.