UUTE AVASTUSTE LÄVEL: arheoloogid leidsid Saaremaal midagi erakordset 

Saaremaal Asva küla lähedal asuvas kindlustatud linnusasulas leiti uut infot ligi 3000 aastat vana pronksivalukoja kohta. Väljakaevamiste juhataja Uwe Sperlingi sõnul ei saanud olla sugugi kindel, et Asvas õnnestub leida koht, kus pronksiajal esemeid toodeti ja töödeldi. „Seda suurem oli meie üllatus mône päeva eest, kui avastasime umbes meetrisügavuselt maapôue seest valuvormi tükid. Need erakordsed leiud äratavad lootust, et leiame Asvas ka pronksivalukoja,” räägib ta 24. juulil.