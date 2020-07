Sotsiaalala asekantsler: kulutused psüühilise häirega inimeste abistamisele peavad kahekordistuma 

“Töötada suures vahetustega hooldekodus on midagi muud, kui osutada teenust kogukonnamajas ja -korteris. Töötajaskonnal on seoses ümberõppimisega viimastel aastel palju pinget peal olnud,” lisas Kuuse.

Kuna psüühikajäiretega inimeste elamistingimused on läinud paremaks, tuleb teenusele üha enam ka neid, kes varem üritanud pereringis hakkama saada. “Meil on vaja personali, haritud personali, ja selle leidmine on üsna keeruline,” ütles Kuuse.

Kokkuvõttes tõdes ta, et väljakutseid on, aga midagi katastroofilist erihoolekandes ei toimu.

Kuuse sõnul tasub olla tähelepanelik, kui paljud töötajad hetkel õigupoolest rahulolematud on. Ametiühingusse kuulub 72 inimest 800st. Samuti on praegu on käimas palgaläbirääkimised. Nagu Eesti Päevaleht kirjutas, soovivad ametiühingu liikmed, et nende töötasu alammäär oleks 950 eurot (teiste 740 kõrval).