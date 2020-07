Uuemõisa alevikus hukkus autolt löögi saanud 64aastane naine  

„Tahaksin siinkohal paluda kõiki liiklejaid olema sõidutee ületuskohtades väga tähelepanelik. Seda eriti reguleerimata ülekäiguradadel. Jalakäijatel tuleb enne teed ületama asumist veenduda, et tee on selleks vaba ja lähenevad sõidukijuhid on teid märganud. Sõidukijuhtidel aga tuleks varuda ülekäiguradade läheduses piisavalt aega, et reageerida teele astunud jalakäijale. Liigvähene reageerimisaeg võib lõppeda väga õnnetult,“ sõnas Laurmann.