Juhtkiri | Teist viiruslainet saab ennetada 

Esialgu puudutab see taas üha tavapärasemaks muutuvat reisimist, kus sihtkoha valimisel tuleb hoolikalt arvestada nii haiguse levimust riigis kui ka seda, millised nõuded kehtivad reisilt naasmisel: millal on kahenädalane eneseisolatsioon kohustuslik, millal soovituslik. Kuigi teisest lainest on Euroopas veel vara rääkida, siis mõnel pool on siiski tekkimas selgelt tuvastatavad haiguskolded. Et umbes kuu aja pärast naasevad pikalt klassiruumidest eemal olnud õpilased kooli, siis võib vaid loota, et suviseid reise plaaninud perekonnad arvestavad tervise jälgimiseks piisava ajavaruga, et välistada viiruse toomist suurtesse kollektiividesse. Nagu tunnistas valitsust nõustanud viroloog Irja Lutsar: suusapuhkuselt otse koolipinki ja töökohtadesse naasjatel oli varakevadise puhangu tekkimises ilmselt suuremgi roll, kui Saaremaal peetud kurikuulsal võrkpallimatšil.