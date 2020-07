FOTOD JA VIDEO | Algas piiriehitus. Helme: „Siin oleme meie. Eestlased. See on meie maa. Kaugemale meid enam ei suru“. 

"Sündmus on märkimisväärne. Me kõik mäletame seda dramaatilist hetke, kui Venemaa ja Eesti vahel puhkes nii diplomaatiline kui ka luureskandaal, seoses ühe intsidendiga, ja selgus, et meie Eesti Vabariigi ja Venemaa vaheline kontrolljoone kulgemine on paljudest kohtadest vaid üksikutele inimestele teada, sest võsa, umbrohi ja olematud teed lihtsalt ei anna võimalust piiri nägemiseks ja korralikuks valvamiseks," selgitas Helme uue piiri rajamise motiivi.

Siseminister rõhutas, et kogu piiriehituse käigus rajatav infrastruktuur nagu näiteks teed ja elektriliinid ei ole kasutamiseks vaid piirivalvele ning tõstavad ka kohalike inimeste elu kvaliteeti. "Kõige rohkem meie ajaloos on liikunud piir just siin kagu nurgas. See, mida me siin täna teeme, on väga oluline. Me paneme siia maamärgi maha. Siin oleme meie. Eestlased. See on meie maa. Kaugemale meid enam ei suru," võttis siseminister piiritööde alguse kokku.