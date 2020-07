Vladimir Putinit võimult kukutada soovinud Siberi šamaan loobus oma plaanist 

„Selle nimel, et mu tervis korda saaks, pean nüüd omaette elama. Ma usun, et saate minu otsusest aru,“ sõnas 62aastane Gabõšev ja lisas, et soovib eelkõige oma hammaste eest hoolitseda ja tulevikus ka töökoha leida. Ta tänas inimesi, kes talle võrdlemisi reisi ajal toitu ja rõivaid pakkusid ning teda vaimselt toetasid. „Avaldan tänu ja siirast heatahtlikkust. Nüüd, südant kaotamata, peame elama nagu inimesed,“ sõnas šamaan meediale tehtud avalduses.

Sahha ehk Jakuutia vabariigis elav Aleksandr Gabõšev sattus Vene meedia huviorbiiti eelmisel aastal, kui ta teatas, et alustab Vladimir Putini kukutamise nimel enam kui 8000 km pikkust teekonda. Gabõševi „jalutuskäigu“ eesmärgiks oli jõuda Moskvasse, kus ta pidi sooritama rituaali Putini Kremlist minemaajamiseks. Nimelt kinnitas šamaan, et Vene riigipea pole üldsegi inimene, vaid deemon. Gabõšev lubas, et kasutab koos mõttekaaslastega esmalt Putini vastu rahulikke proteste, ent kinnitas, et leebete meetmete ebaõnnestumisel võib ta võtta kasutusele ka karmimad vahendid.