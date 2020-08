ÕL VIDEO | PIMETEST PALJASTAB: kas eri värvi maiustustel on tegelikult ühesugune maitse? 

Toidutehnoloog Kristel Vene märgib: „Kindlasti ei ole Skittlesi kommid kõik sama maitsega. Neil on ikka selgelt omad maitsed. Oranž on näiteks apelsinimaitseline. See, et värv suudab maitset mõjutada, on aga tõsi. Kui sama suhkrulahus on värvitud punaseks või kollaseks, võib punane tunduda magusam, sest punane värv assotsieerub meil ajus magusa maitsega Näiteks on valminud küpsed marjad punased. Joogitööstused kasutavad seda suhkrusisalduse vähendamiseks.“