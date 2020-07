ILMAPROGNOOS | Jäta rannalinad kappi, sest alanud nädal on täis vihma ja äikest 

Esmaspäeva hommikuks Hiiu-ja Saaremaale jõudnud vihmasaju vöönd liigub aeglaselt üle Mandri-Eesti Peipsi suunas. Puhub mõõduka tugevusega kagu- ja idatuul, pärastlõuna pöördub tuul edelasse ja läände. Sooja on öösel 9..14, rannikul kohati 17, päeval 18-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.



Teisipäeval on ilm sagedaste vihmahoogudega ja tuleb ka äikest, alles pärastlõunal Lääne-Eestis ilm paraneb. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 12-17, päeval 17-23 kraadi.



Kolmapäevaks toob meile uue portsu soojemat ja niiskemat õhku. Öösel sajab kohati hoovihma, päev tuleb vihmahoogude ja äikesega ning kohati võib sadu olla tugev. Öösel lõunakaare tuul tugevneb, päeval ulatuvad lõuna- ja edelatuule puhangud rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10-17, päeval 18-22, Ida-Eestis enne sadu kuni 25 kraadi.



Neljapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaavia keskosa kohale ja meil selle kaguservas tuleb ilm taas sagedaste hoovihmadega. Edelatuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 11-17, päeval 17-22 kraadi.



Reede. sajab aeg-ajalt vihma. Esiti edelast puhuv tugev tuul pöördub päeval saartel loodesse ja tugevneb veelgi. Õhutemperatuur on öösel 10-15, päeval 16-20 kraadi.