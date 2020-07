Arkansase senaator: orjapidamine oli vajalik kurjus, millele rajati USA 

Kohalikule ajalehele Arkansas Democrat-Gazette antud intervjuus eitas vabariiklasest senaator, et USA on üdini rassistlik riik. Cotton selgitas, et orjanduse ajalugu ja selle rolli ja mõju riigi arengule on vaja uurida – vastasel juhul ei ole võimalik riiki mõista. „Nagu riigi rajajad ütlesid, oli see vajalik kurjus, millele Ameerika Ühendriigid rajati, ent riigi loomise eesmärk oli Abraham Lincolni sõnul orjandus lõplikult välja suretada,“ rääkis senaator.

„The New York Timesi faktiliselt ja ajalooliselt vigase Projekt 1619 eelduseks on see, et Ameerika on rohujuuretasandil süsteemselt rassistlik riik ja seda pole võimalik parandada,“ kirjeldas Cotton ja lisas, et lükkab sellise põhimõtte kindlalt tagasi. „Ameerika on võimas ja üllas riik, mis rajati eeldusel, et kõik inimesed on võrdsed. Me oleme alati näinud vaeva selle lubaduse täitmise nimel, ent ükski riik pole selleks rohkem teinud kui meie,“ põrutas senaator, kes on riigis möllavaid proteste karmilt kritiseerinud. Cotton nimetas neid näiteks „vägivaldseks orgiaks“.