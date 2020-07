Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: viirus nakatab kiiremini, kui Eesti suudab liikumispiiranguid kehtestada Priit Pärnapuu , täna, 15:45 Jaga: M

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et tuleks jääda Eestisse sisenemisel kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Samuti soovitab välisministeerium vältida sellistesse riikidesse reisimist. Rohelisega on riigid, kust tööle või õppima tulijad pääseksid Eestisse ilma eneseisolatsioonita. Foto: Priit Pärnapuu

Kui varasematel nädalatel sai rääkida üksnes sellest, kuidas ühes või teises Euroopa riigis tõstis koroonaviirus uuesti pead, siis nüüd saab rääkida tõusutrendist Euroopas tervikuna. Muutused võivad olla nii kiired, et Eesti kaitseks mõeldud liikumispiirangud jäävad viirusest kaugele maha. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel järgnevalt kaardilt ja graafikutelt.