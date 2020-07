Läti analüütik: Eestis levib koroonaviirus aeglasemalt kui ülejäänud Euroopas 

Kõik Balti riigid on praeguse seisuga heas olukorras. Igas neist on 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul (24. juuli seisuga) koroonaviirusega nakatunud alla viie inimese. Parim situatsioon on lätlase graafikule tuginedes justnimelt Eestis, kus on eelnimetatud kriteeriumi järgi nakatunud vaid 1,1 inimest.