Tüli riiklikus hooldekodus: töötajad võitlevad õiglase palga ja inimliku töögraafiku eest  

Riigiettevõtte töötajate kõige suurem probleem on töögraafiku koostamisega, kus on vaid osadel töötajatel erikokkuleppeliselt lubatud teha 24tunniseid vahetusi, isegi kui tegelikult on soovijaid rohkem. Töötajad soovivad pikemaid vahetusi saamaks graafikusse pikemaid hingetõmbepause, sest paljude sõnul on raske välja puhata kui pingeliste tööpäevade vahel on puhkepäevi vaid ühekaupa.

Samuti ei meeldi töötajatele see, et mõnes hooldekodu filiaalis jälgitakse hooldajate tööd kaameratega ning vanematele olijatele on vastukarva see, et uued töötajad võetakse kompetentsuse õigustuse all kõrgema palgaga tööle.