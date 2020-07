Õigusteadlane: istungite andmete piirang tuleneb Euroopa määrusest 

Jaan Ginteri sõnul muutus teema Eestis aktuaalsemaks seoses sellega, et hakkasid tekkima era-andmebaasid kurjategijate kohta. „Ühelt poolt need tundusid justkui kasulikud, kuna nende abil õnnestus ajakirjandusel lihtsamalt välja selgitada, et praktiliselt kõigis erakondades, kes oma põhikirjas olid deklareerinud, et nad kuritegude eest karistatud isikuid erakonna liikmeks ei võta, oli siiski kuritegude eest karistatud liikmeid,“ rääkis ta. Teiselt poolt tulid nendes artiklites välja ka karistatused, mis olid juba seaduse kohaselt kustunud. „Karistatuse kustumise mõte on selles, et inimene, kes kunagi on mõne kuriteo toime pannud kunagi peale karistuse ära kandmist, kui ta on osanud aastaid olla seadusekuulekas ühiskonnaliige, saaks alustada puhtalt lehelt, et talle seda enam pidevalt ette ei heidetaks. Nüüd need artiklid, mis kajastasid ka kustunud karistatusi, rikkusid sellise eesmärgi saavutamist. S.t. vajalik on selline keeld eelkõige kunagi kuriteo eest karistatutel, et neil oleks võimalus seaduskuulekalt elades puhtalt lehelt kunagi alustada.“

Ginteri kinnitusel kohtuistungite avalikkust see ei vähenda- kohtuistungite kinniseks kuulutamise alused jäävad samaks.