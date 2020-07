ID- kaarti kasutati edasi ka pärast inimese surma 

Õiguskantsler selgitas vastuses, et selline olukord on lubamatu ning riik vastutab tekitatud kahju eest riigivastutuse seaduse alusel. Politsei- ja Piirivalveamet teatas, et sellise olukorra tekkimine on praegu välistatud, seisab õiguskantsleri kirjas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektorile Margus Noormaale. PPA teatel algatas Riigi Infosüsteemi Amet selle probleemi uurimiseks järelevalvemenetluse, märgib õiguskantsler, kes soovib kokkuvõtet selle tulemustest.