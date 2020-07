Vikatimees käib rannas inimesi hoiatamas 

Sünge kuju on mööda randu rännanud juba mitu kuud. „Minu meelest on veel liiga vara selleks, et tuhanded inimesed koos rannas käiksid,“ selgitab mees oma tegevust. Enamik päevitajad teda eriti ei armasta: mõni hoiab lihtsalt kahtlustavalt eemale, mõni aga ka võtab julguse kokku ja hakkab Surmaga tüli norima. Jurist kehitab selle peale õlgu: vaba maa, ei keela keegi kostüümi kandmist ja inimestega jutu tegemist.

Musta kapuutsi ja rüü all kannab mees muidugi ka maski. Üleni katmata on ainult sandaalides jalalabad, mis, nagu mainib artikkel ajakirjas Newsweek, on pikkade jalutuskäikude jooksul korralikult ära põlenud.