Juhtkiri | Välistudengitele näidatakse ust 

Välisüliõpilaste narrijate poolele asus nüüd ka Taltech, mille senat nähtavasti ei proovinudki mõelda võimalustele, kuidas tagada turvaline õpe kõikidele tudengitele ja töötajatele olenemata nende päritoluriigist. Näiteks Tartu ülikool kutsus appi tunnustatud viroloogi, kelle hinnangul on välisüliõpilaste siiatulek piisavalt turvaline, kui rakendatakse saabujate testimist ja kahenädalast karantiini. Miks Taltechis polevat see ligi 300 õpilase puhul võimalik – aga ükskõik kust saabuvad doktorandid on samas endiselt teretulnud?! –, jääb arusaamatuks. Ülikooli mure karantiiniga kaasnevate kulude pärast näib aga lihtsalt silmakirjalik, sest millal varem on olnud kõrgkooli mure, kuidas ja millistest vahenditest tasutakse tudengi peavarju eest. Alles õppeaasta alguseks saabujate puhul saaks aga kasutada paarinädalast veebiõpet.