Esimene koroonahaige Põhja-Koreas? Analüütikud kahtlustadi juba ammu, et riik ei saa olla haigestunuteta 

Riigijuht Kim Jong-un pidas erakorralise kohtumise tippametnikega, kehtestades piirilinnas Kaesongis linnapiiride sulgemise. Põhja-Korea on siiamaani öelnud, et neil pole Covid-19 juhtumeid, kuid analüütikute sõnul oli see ebatõenäoline, vahendab BBC.