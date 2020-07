Esimene koroonahaige Põhja-Koreas? 

„Erakorraline sündmus juhtus Kaesongi linnas, kus kolm aastat tagasi lõunasse pääsenud inimene, keda kahtlustatakse viirusega nakatumises, naasis 19. juulil pärast riigipiiri ebaseaduslikku ületamist,“ teatas valitsusele alluv agentuur KCNA. Esialgu oli põhjust tagasi tulnud ülejooksiku loo tõesuses kahelda. Lõuna-Korea võimud teatasid algul, et pole demilitariseeritud alal liikumist täheldanud, hiljem aga leidsid tõendeid, et erakordne sündmus võis tõepoolest toimuda. Kindel see aga pole, nagu pole ka võimalik teada, kas inimene oli päriselt nakatunud.

Põhja-Korea on siiani väitnud, et neil Covid-19 juhtumeid pole, kuid vaatlejate sõnul on see ääretult ebatõenäoline, vahendab BBC.